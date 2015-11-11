Создание сквозного баннера для сайта на joomla

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки107 просмотров
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Необходимо встроить на сайт баннер так, чтобы он был виден на всех страницах. Задача баннера - повисеть секунды 3 исчезнуть.  Детали - в обсуждениях.

Joomla
8 лет назад
Mormish
37 летБеларусь
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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