Программист на Битрикс для доработки сайта

Добрый день!

Нужно оперативно доработать сайт futbolka.ua по ТЗ (во вложении).

Краткий перечень доработок:

1. Изменение структуры меню сайта.

2. Изменение структуры и функционала текущих страниц сайта.

3. Создание новых страниц сайта.

4. Добавление и исправление функционала сайта.

Пожалуйста, в своих ответах/комментариях указывайте следующую информацию:

- можно ли все, что указано в ТЗ реализовать на Битриксе (что нельзя, что можно, но другим способом);

- сроки доработки;

- стоимость доработки;

- как быстро можете приступить к работе;

- условия сотрудничества/оплаты.

Спасибо!