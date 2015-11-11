Настроить галерею на сайте

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок137 просмотров
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На сайте есть jquery галерея, проблема в том что на 10 и 11 версиях эксплорера она на работает. Нужно  решить эту проблему

8 лет назад
Usan
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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