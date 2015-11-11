Программист Opencart – настройка оплаты и доставки

1) Требуется реализовать на интернет-магазине на Ocstore 1.5.5.1.2 возможность оплаты заказа на карту Сбербанка.

2) В форме заказа для заполнения пользователем нужно оставить только следующие поля:

Телефон

Имя

Город (по умолчанию чтобы Москва стояла, доставка только по РФ, поэтому и выбор страны не нужен)

Адрес доставки

Способ доставки. Тут должен быть переключатель с вариантами: доставка курьером, самовывоз, почта России. Если город выбран Москва, а способ доставки – курьером, то к сумме заказа должно добавляться 300 рублей за доставку, если выбран другой город – должно выводиться сообщение, что стоимость доставки оплачивается отдельно курьеру либо в отделении почты

РФ.

Способ оплаты. Варианты:

а) Сбербанк

б) Оплата наличными курьеру или при самовывозе

Способы доставки нужно настроить таким образом, чтобы после оформления заказа он отображался в панели управления, чтобы можно было понять, кто заказал, что именно и по какому телефону с ним можно связаться.

На данный момент стоит модуль оформления заказа Simple.

Сориентируйте по цене, сколько потребуется примерно.