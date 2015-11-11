Доработка сайта на Вордпресс

Нужен ряд доработок на сайте apetitel.itest9.ru/ на Вордпресс

ТЗ прикреплено ниже

В портфолио у вас должны быть работы по верстке и настройке сайтов на Вордпресс, если у вас их нет, то можете скинуть пару примеров в заявке. Обратите внимание – сайт сделан не на шаблоне, поэтому, и примеры должны быть такими же.

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