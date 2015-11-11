Яндекс.карта, кластеризация и фильтр

Есть список обьектов с координатами. Необходимо вывести эти обьекты на карте, при уменьшении обьекты должны кластеризовываться. Будет 3 вида обьектов, на странице должны присутствовать 3 чекбокса, используя которые обьекты будут появляться или удаляться на карте.

Примерно как тут http://www.sberbank.ru/ru/about/today/oib#map