Добрый день! Нужно оперативно доработать сайт futbolka.ua по ТЗ (во вложении). Краткий перечень доработок: 1. Изменение структуры меню сайта. 2. Изменение структуры и функционала текущих страниц сайта. 3. Создание новых страниц сайта. 4. Добавление и исправление функционала сайта. Пожалуйста, в своих ответах/комментариях ...
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Нужен этот магазин keram.ru 1в1 полностью рабочий. (вытащить и установить на опен-карт)
Бюджет 150$ = 10000р
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Необходимо встроить на сайт баннер так, чтобы он был виден на всех страницах. Задача баннера - повисеть секунды 3 исчезнуть. Детали - в обсуждениях.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад