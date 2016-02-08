Написать скрипт на PHP

Необходимо доработать самописные плагины Joomla. Подробное ТЗ вышлю на почту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать скрипт на PHP, получающий из Яндекс.Метрики количество переходов по указанным ключевым словам.
Реализовывать с помощью библиотеки https://github.com/nixsolutions/yandex-php-library
Код должен соответствовать стандарту PSR-2
В классе должен быть такой метод:
[code] /**
* Получение количества переходов по заданным ключевым словам
*
* @param string $siteName Название сайта (аналогично названию счётчика в Метрике)
* @param array $keywords Список ключевиков, для которых нужно получить кол-во переходов
* @return array Список ключевиков с указанием кол-ва переходов по каждому
*/
public function getHitsCount($siteName, $keywords)
[/code]
В дальнейшем планируется продолжение работы над этим классом, для получения другой информации от Метрики.
Пишите примерные сроки реализации и стоимость.
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