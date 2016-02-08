Написать скрипт на PHP

$15
Веб-программированиеЗавершен2 заявки180 просмотров
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Нужно сделать скрипт на PHP, получающий из Яндекс.Метрики количество переходов по указанным ключевым словам. 

Реализовывать с помощью библиотеки https://github.com/nixsolutions/yandex-php-library

Код должен соответствовать стандарту PSR-2 

В классе должен быть такой метод: 

[code] /** 

 * Получение количества переходов по заданным ключевым словам 

 *  

 * @param string $siteName Название сайта (аналогично названию счётчика в Метрике) 

 * @param array $keywords Список ключевиков, для которых нужно получить кол-во переходов 

 * @return array Список ключевиков с указанием кол-ва переходов по каждому 

 */ 

public function getHitsCount($siteName, $keywords) 

[/code]

В дальнейшем планируется продолжение работы над этим классом, для получения другой информации от Метрики. 

Пишите примерные сроки реализации и стоимость.

PHP
8 лет назад
Neox
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
wassuupp
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$15
2 дня
Александр квалифицированно и оперативно выполнил порученную работу. Я всем доволен. Планирую обращаться к нему повторно, при возникновении новых задач.
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