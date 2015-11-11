Подключить оплату PayPal и Paymaster к MODX Revo (Shopkeeper)

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки192 просмотра
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Необходимо подключить прием оплаты PayPal и Paymaster в магазин на MODX Revo (Shopkeeper).

В заявках просьба указать стоимость и срок выполнения работы.

MODX
8 лет назад
crakiw
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад