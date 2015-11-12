Одностраничный сайт.

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Веб-программированиеЗавершен7 заявок168 просмотров
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Нужно скопировать эту страницу http://tmagica.com/wiki/index.php?title=Terra_Magica

и переделать немного под себя.

8 лет назад
kostjakrasota
Костя 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Koshmario
Роман 
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
Хорошо справился с поставленной задачей. Рекомендую всем.
Четкое задание, оплата сразу по завершению. Рекомендую к сотрудничеству.