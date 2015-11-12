Одностраничный сайт.

Нужен специалист! Добавить подкатегории, изменить форму поиска объявлений, а также отредактировать сроки размещения. Внести небольшие корректировки в лич.кабинете проверить раздел регистрации и отредактировать шаблон на Wordpress ТЗ приложил. Просьба если Вы не уверены заявки не оставлять!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно скопировать эту страницу http://tmagica.com/wiki/index.php?title=Terra_Magica
и переделать немного под себя.
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