Разработка плагина портфолио для Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок128 просмотров
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Всем доброго дня!

Необходимо разработать плагин портфолио (кейсов работ) для сайта на Wordpress.

Пример реализации можно посмотреть здесь: https://clck.ru/9c3YS

WordPress
8 лет назад
Xa3rO
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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