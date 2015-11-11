Необходима интеграция 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) с CMS OpenCart 1.5.5.1.2 без изменения программной части в 1С по следующим критериям: Работа с заказами с сайта в 1С и обратно; Работа с товарами с сайта в 1С и обратно; Автоматическое обновление информации товара ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно готовое решение (модуль, кусок исходного кода) для распознавания капч Google Recaptcha v2 (NoCaptcha) на основе изображений. Пример: http://www.google.com/recaptcha/api2/demo
Язык программирования Delphi, используемая компонента TWebBrowser. Сервисы для распознавания: Антигейт или Рукапча.
Кто не в теме, прошу не тратить мое время. Если не будет предложений по вышеуказанным данным, готов рассмотреть альтернативные решения.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать так, что бы была возможна выгрузка не только всей базой но и отдельной категории. Это просто необходимо настроить. Сайт http://kaskad-krovli.ruВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно скопировать эту страницу http://tmagica.com/wiki/index.php?title=Terra_Magica и переделать немного под себя.Завершен8 лет назад
Нужен специалист! Добавить подкатегории, изменить форму поиска объявлений, а также отредактировать сроки размещения. Внести небольшие корректировки в лич.кабинете проверить раздел регистрации и отредактировать шаблон на Wordpress ТЗ приложил. Просьба если Вы не уверены заявки не оставлять!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужно доработать галерею у сайта. Работы не много. Все вопросы в личку.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $8
Софт или макрос должны сделать следующее действие: 1. Мы указываем url 2. Софт вытаскивает все комментарии 3. И по порядку выставляет в excel Сроки: желательно сделать ее сегодня.Завершен8 лет назад
- $15
Нужно сделать скрипт на PHP, получающий из Яндекс.Метрики количество переходов по указанным ключевым словам. Реализовывать с помощью библиотеки https://github.com/nixsolutions/yandex-php-library Код должен соответствовать стандарту PSR-2 В классе должен быть такой метод: [code] /** * ...Завершен8 лет назад
Необходимо подключить прием оплаты PayPal и Paymaster в магазин на MODX Revo (Shopkeeper). В заявках просьба указать стоимость и срок выполнения работы.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Добрый день! Необходимо выполнить ТЗ по сайту на cms Opencart. Срок до завтрашнего дня.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Написать парсер, список автомобилей ТЗ в приложении Предлагайте сроки и бюджет Работа без предоплаты Оплата без задержек, сразу после выполнения проекта и поправок, смотрите отзывы.Завершен8 лет назад