Google Recaptcha v2 (NoCaptcha)

$100
Веб-программированиеЗакрытнет заявок119 просмотров
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Нужно готовое решение (модуль, кусок исходного кода) для распознавания капч Google Recaptcha v2 (NoCaptcha) на основе изображений. Пример: http://www.google.com/recaptcha/api2/demo

Язык программирования Delphi, используемая компонента TWebBrowser. Сервисы для распознавания: Антигейт или Рукапча.

Кто не в теме, прошу не тратить мое время. Если не будет предложений по вышеуказанным данным, готов рассмотреть альтернативные решения.

8 лет назад
olucky
Андрей 
40 летПольша
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад