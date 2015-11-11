Нужно готовое решение (модуль, кусок исходного кода) для распознавания капч Google Recaptcha v2 (NoCaptcha) на основе изображений. Пример: http://www.google.com/recaptcha/api2/demo

Язык программирования Delphi, используемая компонента TWebBrowser. Сервисы для распознавания: Антигейт или Рукапча.

Кто не в теме, прошу не тратить мое время. Если не будет предложений по вышеуказанным данным, готов рассмотреть альтернативные решения.