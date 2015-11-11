Нужен парсинг сайта

Всем доброго дня! Необходимо разработать плагин портфолио (кейсов работ) для сайта на Wordpress. Пример реализации можно посмотреть здесь: https://clck.ru/9c3YS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно спарсить один сайт с картинками, на вордпресе.
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