Разработка сайта со Steam API

Веб-программированиеЗакрытнет заявок196 просмотров
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Добрый день! 

Знание Steam Api обязательно! 

Требуется разработчик который сможет сделать проект аналогичный 

csgohot.com

csbets.ru/speedjackpot 

либо csgojackpot.com/ 

а так же наладить взаимодействие с ботами по площадке.

Нужен только backend. Дизайн наш. 

Опыт работы со Steam API обязателет и понимание о чем идет речь.

Пишите сразу цену в ЛС и примеры работ, так будет проще.

8 лет назад
notto
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад