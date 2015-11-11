Разработка сайта со Steam API

Добрый день!

Знание Steam Api обязательно!

Требуется разработчик который сможет сделать проект аналогичный

csgohot.com

csbets.ru/speedjackpot

либо csgojackpot.com/

а так же наладить взаимодействие с ботами по площадке.

Нужен только backend. Дизайн наш.

Опыт работы со Steam API обязателет и понимание о чем идет речь.

Пишите сразу цену в ЛС и примеры работ, так будет проще.