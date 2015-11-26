Версия сайта для слабовидящих (Joomla 3)

Веб-программированиеЗавершен5 заявок156 просмотров
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Есть сайт на Joomla 3, необходимо интегрировать на него функцию для слабовидящих (увеличение\уменьшение текстового содержимого)

Интересует цена и сроки.

Заранее спасибо!

Joomla
8 лет назад
Pepelr
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
8 лет назад
$40
2 дня
Александр, тот кого я искал. Мастер своего дела! Буду и дальше к нему обращаться!
Рад сотрудничеству с Евгением, приятный в общении человек! Оплата без проблем. Рекомендую и буду рад продолжить сотрудничество!
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