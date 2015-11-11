При регистрации на сайте с помощью Community Builder: : 1.9 вылазит такой текст -истекла сессия или на вашем браузере не включены куки

Везде куки включены-не пойму в чем причина, раньше такого не было

Вот сайт http://www.new.only-you.name/registratsiya

Если регистрироваться с помощью стандартного компонента, то появляется надпись на белом экране-Неверный параметр