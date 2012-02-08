Cделать на сайте интеграцию с базой клиентов в 1С.

Цель: сделать на сайте интеграцию с базой клиентов в 1С.

Версия1С: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.12.75)

Конфигурация: Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.23)

У СТО в 1С есть база зарегистрированных клиентов, где забиты все их услуги, дата, описание.

Нужно сделать вывод на сайт этих параметров для конкретного клиента, т.е., чтобы он вводил свой уникальный номер и получал доступ к списку оказанных ему услуг.

Как пример – сайт http://servicebook.fitauto.ru/ , можно ввести номер JHMEK36500S111169 и посмотреть как это примерно должно воспроизводиться.

Сейчас сайт на джумле.

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