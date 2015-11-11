Небольшая разработка PHP + Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок136 просмотров
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Требуется опытный разработчик под вопрдпресс

Нужно сделать загрузку сохранение данных в базе 

Подробное ТЗ тут

https://www.dropbox.com/s/thqnq1beebiccfo/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83.docx?dl=0

От вас:

как хорошо знаете вопрдпресс, что под него делали

сроки и цена работ

PHPWordPress
8 лет назад
Dtachkov
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад