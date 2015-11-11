Установка и доработка 2х плагинов Wordpress

Речь о сайте chastnyj-psiholog.ru

2 задачи:

1. Установить плагин позволяющий делать ссылки по определенным ключам на определенные страницы. Как я понимаю потребуется допиливать плагин Cross-linker (проблемы с кодировкой почему-то, указывая ключ в настройках плагина он отображается как ????????) или https://wordpress.org/plugins/seo-auto-links/ (в инструкции сказано, что кириллицу он не понимает, пробовал вроде бы и правда ничего не происходит).

2. Установить в Записях https://wordpress.org/plugins/wp-postratings/ так чтобы он (часть кода с оценкой) проходил валидацию в Google — https://developers.google.com/structured-data/testing-tool/. Ставлю по умолчанию — Google не видит разметку.