Установка и доработка 2х плагинов Wordpress

Всем доброго дня! Необходимо разработать плагин портфолио (кейсов работ) для сайта на Wordpress. Пример реализации можно посмотреть здесь: https://clck.ru/9c3YS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Речь о сайте chastnyj-psiholog.ru
2 задачи:
1. Установить плагин позволяющий делать ссылки по определенным ключам на определенные страницы. Как я понимаю потребуется допиливать плагин Cross-linker (проблемы с кодировкой почему-то, указывая ключ в настройках плагина он отображается как ????????) или https://wordpress.org/plugins/seo-auto-links/ (в инструкции сказано, что кириллицу он не понимает, пробовал вроде бы и правда ничего не происходит).
2. Установить в Записях https://wordpress.org/plugins/wp-postratings/ так чтобы он (часть кода с оценкой) проходил валидацию в Google — https://developers.google.com/structured-data/testing-tool/. Ставлю по умолчанию — Google не видит разметку.
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