Доработка админки ДЛЕ 10.3

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки118 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Нужно вот такая фишка в ДЛЕ 10.3

У меня там вагон неопубликованных новостей, которые заливались разом. Естественно, все со старой датой .

Нужно:

1 - выделяю нужные новости

2- в админке новый пункт - пакетное изменение даты или как там еще назовете  - снизу справа или отдельной кнопкой не важно. Тыркаю. появляется запрос начальной и конечной даты. Выставляю.

Скрипт считает количество дней и новостей. Новости делит на дни, получает целое число и циклом проставляет каждой новости дату по циклу и рандомное время.

Для чего нужно: Надоело ежедневно заходить на сайты и обновлять. Хочу сразу выделить 50 новостей, выставить дату по порядку и пусть публикует по 5 штук в день. Через 10 дней зайду опять и т. д.

Важно:

полный автомат - неприемлем. Я должен указывать новости, для которых нужно изменить дату

Скрипт должен не позволять менять дату для опубликованных новостей, т.е. это только неопубликованных. Не надо пропускать, скрипт вначале проверяет, есть ли в списке отмеченых опубликованные новости

8 лет назад
greate1
42 годаКазахстан
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Установка и доработка 2х плагинов Wordpress

    Речь о сайте [url=http://chastnyj-psiholog.ru]chastnyj-psiholog.ru[/url] 2 задачи: 1. Установить плагин позволяющий делать ссылки по определенным ключам на определенные страницы. Как я понимаю потребуется допиливать плагин Cross-linker (проблемы с кодировкой почему-то, указывая ключ в настройках плагина он отображается как ????????) ...

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Cделать на сайте интеграцию с базой клиентов в 1С.

    Цель: сделать на сайте интеграцию с базой клиентов в 1С. Версия1С: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.12.75) Конфигурация: Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.23) У СТО в 1С есть база зарегистрированных клиентов, где забиты все их услуги, дата, описание. Нужно сделать вывод на ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • PHP Скрипт транслитерации

    $3

    Есть список фраз  https://yadi.sk/i/MEtFFXGLkPPWm (около 500) и список файлов на сервере транслитом. Есть функция транслитерации, но алфавит немного отличается от того, которым были транслитерированы текущие фразы. Нужно подправить в скрипте алфавит и вывести показанные на ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Истекла сессия или на вашем браузере не включены куки

    При регистрации на сайте с помощью Community Builder: : 1.9 вылазит такой текст -истекла сессия или на вашем браузере не включены куки Везде куки включены-не пойму в чем причина, раньше такого не было Вот сайт [url=http://www.new.only-you.name/registratsiya]http://www.new.only-you.name/registratsiya[/url] Если регистрироваться с ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка сайта со Steam API

    Добрый день!  Знание Steam Api обязательно!  Требуется разработчик который сможет сделать проект аналогичный  csgohot.com csbets.ru/speedjackpot  либо csgojackpot.com/  а так же наладить взаимодействие с ботами по площадке. Нужен только backend. Дизайн наш.  Опыт работы со Steam API обязателет и понимание ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсер фотографий и панорам зданий из Google/Яндекс/ГЭД.карт

    $161

    Имеется список адресов зданий по г. Москва и МО в виде таблицы формата csv/ xls. Строк примерно около  400 000.  Уникальных адресов примерно 150000. Задача — собрать для адресов приведенных в списке фотографии из БД Google.Maps, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поставить поп-ап "Таблица размеров" в инет магазин

    $10

    Требуется поставить в карточке товар ссылку "Таблица размеров" http://c2n.me/3qatm9L как на этом сайте http://www.bonprix.ru/servis/primerochnaja/dla-zhinshin/ (Низ) Только в таблице другие числа. Прикрепил CMS: Shop script 6 Сайт: moda-room.ru

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад