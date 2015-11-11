Доработка админки ДЛЕ 10.3

Здравствуйте. Нужно вот такая фишка в ДЛЕ 10.3

У меня там вагон неопубликованных новостей, которые заливались разом. Естественно, все со старой датой .

Нужно:

1 - выделяю нужные новости

2- в админке новый пункт - пакетное изменение даты или как там еще назовете - снизу справа или отдельной кнопкой не важно. Тыркаю. появляется запрос начальной и конечной даты. Выставляю.

Скрипт считает количество дней и новостей. Новости делит на дни, получает целое число и циклом проставляет каждой новости дату по циклу и рандомное время.

Для чего нужно: Надоело ежедневно заходить на сайты и обновлять. Хочу сразу выделить 50 новостей, выставить дату по порядку и пусть публикует по 5 штук в день. Через 10 дней зайду опять и т. д.

Важно:

полный автомат - неприемлем. Я должен указывать новости, для которых нужно изменить дату

Скрипт должен не позволять менять дату для опубликованных новостей, т.е. это только неопубликованных. Не надо пропускать, скрипт вначале проверяет, есть ли в списке отмеченых опубликованные новости