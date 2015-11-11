Нужен самописный сайт на основе сайта Apple

По-сути необходимо переваять движок сайта apple. Задача сделать на его базе сайт инженерной компании. По объему это 25-30% от сайта оригинала. Необходимо распределить имеющийся контент по структуре, сформировать картинки, анимацию, текст, параллакс-скролинг и пр. примочки. Т.е. помимо верствки/програмирования придется поработать с дизайном/графикой.

Сайт ничего не продает. По-сути это визитка, которая красиво показывает клиенту набор услуг, предлагаемых компанией. Тут можно посмотреть недоделанный набросок на joomla: isp40.ru. Сроки не принципиальны, т.к. важен конечный результат.