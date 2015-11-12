Сервис мониторинга позиций в Яндекс и Гугл

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка117 просмотров
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Необходим простой сервис, способный распознавать капчу Яндекс и показывать в онлайне позиции указанных проектов. 

8 лет назад
pavelseo
Павел 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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