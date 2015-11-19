Доработка модуля Вопросы и Ответы WordPress

Необходим "хук" для форума IPB 3.4.х Его основная задача - это заменить строку подтверждения/восстановления по Email-у на подтверждение/восстановление по СМС. 1 ) При регистрации пользователя на форуме пользователь должен указывать свой номер телефона, а не Email. При ...