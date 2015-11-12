sergeis79

Сергей sergeis79

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • SEO – поиск площадок для размещения ссылок

    $50

    Добрый день! Для получения тематических обратных ссылок стоит задача в поиске площадок доноров. Тематика - корпоративные подарки. Задача делится на 3 большие части: 1. Парсинг выдачи Яндекс\Гугл по тематическим запросам ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Работа с семантическим ядром

    Добрый день! Необходимо доработка семантического ядра в проекте кей коллектор. Требуется чистка от мусора и кластеризация (распределение запросов по нужным группам). Требуется ответственный исполнитель, имеющий большой опыт при работе с семантикой. В ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поиск оптимального ключевого запроса PHP

    Поиск оптимального ключевого запроса Добрый день! Разработка ведется на PHP.  Требования: Curl, Proxy, PHP Simple HTML DOM Parser Задача: сгенерировать всевозможные варианты смешивания слов по заданному алгоритму, а затем определить оптимальный ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обзвон 8 компаний

    Что необходимо сделать: Заполнить таблицу на основе обзвона конкурентов, предоставить телефонные записи (при прозвоне включаем запись разговора). Таблица: http://prntscr.com/a0yrx8 Всего 8 конкурентов Основной упор на изучение сервиса для аудитории - ...

    Служба поддержки4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка модуля Вопросы и Ответы WordPress

    Добрый день! Необходима доработка плагина Вопросы-Ответы на WordPress. Каждый вопрос\ответ должен генерировать отдельную страницу с уникальным URL. Сейчас это плагин делает, но криво: Вопрос на одной странице http://petrovkamed.ru/question/arpine/ Ответ ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Из xls файла на wordpress

    Имеется выгрузка заявок в xls формате (пример во вложении) Задача состоит в добавлении заявок в каталог на wordpress. Пример каталога http://infoabort.ru/questions Кусок дампа базы WP - во вложении Целью является автоматизация (можно ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

dartius
Денис 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Доработка модуля Вопросы и Ответы WordPress
WordPress
Очень понравилось сотрудничать! Хороший клиент, рекомендую сотрудничать
Все качественно и в срок! Всегда на связи, что не может не радовать, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв