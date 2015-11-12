Мы создаем cформированный спрос в нише. Нужно собрать семантику, выстроить структуру. Есть уже несколько наработок, таблиц.
- Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
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Добрый день! Для получения тематических обратных ссылок стоит задача в поиске площадок доноров. Тематика - корпоративные подарки. Задача делится на 3 большие части: 1. Парсинг выдачи Яндекс\Гугл по тематическим запросам ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо доработка семантического ядра в проекте кей коллектор. Требуется чистка от мусора и кластеризация (распределение запросов по нужным группам). Требуется ответственный исполнитель, имеющий большой опыт при работе с семантикой. В ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходим интерактивный прототип в axure 1 страницы (LP)Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт9 лет назад
Для выполнения мелких правок в коде необходим программист. Работа с CMS BitrixСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Поиск оптимального ключевого запроса Добрый день! Разработка ведется на PHP. Требования: Curl, Proxy, PHP Simple HTML DOM Parser Задача: сгенерировать всевозможные варианты смешивания слов по заданному алгоритму, а затем определить оптимальный ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Что необходимо сделать: Заполнить таблицу на основе обзвона конкурентов, предоставить телефонные записи (при прозвоне включаем запись разговора). Таблица: http://prntscr.com/a0yrx8 Всего 8 конкурентов Основной упор на изучение сервиса для аудитории - ...Служба поддержки4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Необходима доработка плагина Вопросы-Ответы на WordPress. Каждый вопрос\ответ должен генерировать отдельную страницу с уникальным URL. Сейчас это плагин делает, но криво: Вопрос на одной странице http://petrovkamed.ru/question/arpine/ Ответ ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день! Необходима доработка плагина Вопросы-Ответы на WordPress согласно ТЗ. https://docs.google.com/document/d/12O02lLxW2C_1Z5RaOjbeHpdMrLj4RB_upBlGXaaHHlc/edit#heading=h.o3zcn84mbxВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Имеется выгрузка заявок в xls формате (пример во вложении) Задача состоит в добавлении заявок в каталог на wordpress. Пример каталога http://infoabort.ru/questions Кусок дампа базы WP - во вложении Целью является автоматизация (можно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад