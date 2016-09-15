Прототип Axure

Требуется дизайнер-верстальщик для доработки дизайна и верстки купленного и сверстаного дизайна на themeforest. Bootstrap 3.
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Необходим интерактивный прототип в axure 1 страницы (LP)
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