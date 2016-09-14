Необходимо сделать дизайн страниц на которых будет размещено коммерческое предложение в электронном виде. Логотип предоставим
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработка дизайна лендинга
Предполагается добавление 2-х новых категорий услуг, раздела с отзывами, время работы + почта и подготовка версии для мобильных и планшетов. Подробности при обсуждении проекта.
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