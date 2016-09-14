Доработка дизайна лендинга

Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок163 просмотра
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Доработка дизайна лендинга

Предполагается добавление 2-х новых категорий услуг, раздела с отзывами, время работы + почта и подготовка версии для мобильных и планшетов. Подробности при обсуждении проекта.

7 лет назад
skarlat-klient
Андрей 
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад