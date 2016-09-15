Разработка баннеров и изображений в контент. Тематика ПВХ Окна.

Требуется отрисовать дизайн проекта. Работы много и приступить к выполнению нужно в ближайшее время. Подробности проекта в личной переписке. Если кратко, то проект представляет из себя что-то среднее между информационным порталом и соцсетью. Требования от кандидата: - ...