Дизайн информационного портала

Есть юрсайт. Надо доделать дизайн Новый дизайн не нужен Более поддробно – в ТЗ (во вложении) На выходе - макет PSD Оплата Сбер, ВМ, ЯД, Киви Можно через БС Студии не рассматриваются Просьба добавлять заявку с указанием бюджета и после ознакомления с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется отрисовать дизайн проекта. Работы много и приступить к выполнению нужно в ближайшее время. Подробности проекта в личной переписке. Если кратко, то проект представляет из себя что-то среднее между информационным порталом и соцсетью.
Требования от кандидата:
- иметь опыт работы над дизайном информационных порталов и сервисов (в отклике указывайте примеры ваших работ).
- ответственность и адекватность
- наличие постоянно работающей связи в рабочее время (если вы бесследно и без предупреждения пропадаете, вне зависимости от причин, мы тут же прекращаем сотрудничество)
- в отклике укажите ориентировочную стоимость своей работы (за час/за день, либо за проекты, которые вы укажете в качестве примера)
Условия:
- работа с менеджером проектов
- ежедневные брифы в процессе работы обязательны. Также будьте готовы демонстрировать промежуточные этапы работ для оперативной корректировки (каждые 15 минут никто тревожить не будет, но важно знать, что работа идет), т.к. у проекта есть сроки
- без предоплаты. Либо БС, либо постоплата (хоть ежедневно, хоть позадачно – как удобно). По крайней мере первое время
Если вы дошли до этого места и готовы продолжать обсуждение, начните ответ со фразы "задача понятна, готов обсуждать". Шаблонные ответы игнорируются
Надеюсь на наше эффективное сотрудничество:)
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