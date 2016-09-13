Дизайн информационного портала

Дизайн сайтовЗакрыт22 заявки225 просмотров
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Требуется отрисовать дизайн проекта. Работы много и приступить к выполнению нужно в ближайшее время. Подробности проекта в личной переписке. Если кратко, то проект представляет из себя что-то среднее между информационным порталом и соцсетью. 

Требования от кандидата:  

- иметь опыт работы над дизайном информационных порталов и сервисов (в отклике указывайте примеры ваших работ). 

- ответственность и адекватность 

- наличие постоянно работающей связи в рабочее время (если вы бесследно и без предупреждения пропадаете, вне зависимости от причин, мы тут же прекращаем сотрудничество) 

- в отклике укажите ориентировочную стоимость своей работы (за час/за день, либо за проекты, которые вы укажете в качестве примера) 

Условия: 

- работа с менеджером проектов 

- ежедневные брифы в процессе работы обязательны. Также будьте готовы демонстрировать промежуточные этапы работ для оперативной корректировки (каждые 15 минут никто тревожить не будет, но важно знать, что работа идет), т.к. у проекта есть сроки 

- без предоплаты. Либо БС, либо постоплата (хоть ежедневно, хоть позадачно – как удобно). По крайней мере первое время 

Если вы дошли до этого места и готовы продолжать обсуждение, начните ответ со фразы "задача понятна, готов обсуждать". Шаблонные ответы игнорируются 

Надеюсь на наше эффективное сотрудничество:)

7 лет назад
ivan_dann
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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