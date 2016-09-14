Предложить куда вставить текстовый блок (для СЕО) на главной.

# 1 — $ 5

Задача простая (для профессионала):

на главной странице (www.ramaster.ru) нужно придумать куда вставить текст.

Текст нужен для СЕО, не менее 2000 зн.б.п.. Планируем отобразить небольшой абзац и внизу кнопку Читать подробней, при клике на которую будет разворачиваться весь текст (часто такой способ применяется на новостных сайтах).

Изначально главная не рассчитана на текст и сейчас нужно чтобы он вписывался в дизайн.

Если выскажете критические замечания и предложения по сайту, будем признательны.))