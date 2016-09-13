Правки в шапке на bootstrap

$5
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки208 просмотров
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Добрый день. Есть шапка написанная на бустрап -http://maksimkokhtenko.com/demo/meowwordpress/. Нужно сделать так, что бы при наведении на выпадающий список автоматически открывался блок на ширину страницы как здесь -http://codepen.io/nickelse/pen/YGPJQG. Оплата Яндекс.Деньги

Bootstrap
7 лет назад
makskokhtenko
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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