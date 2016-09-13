Правки в шапке на bootstrap

Есть работающий проект сайта женской тематики. Необходимо нарисовать PSD-дизайн в теплых тонах. Имеются функциональные описания блоков, работающий сайт. Для начала необходимо провести анализ имеющегося, возможно что-то скорректировать. Дальше совместный этап прототипирование и обертывание в дизайн. Нам ...
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Добрый день. Есть шапка написанная на бустрап -http://maksimkokhtenko.com/demo/meowwordpress/. Нужно сделать так, что бы при наведении на выпадающий список автоматически открывался блок на ширину страницы как здесь -http://codepen.io/nickelse/pen/YGPJQG. Оплата Яндекс.Деньги
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