Правки в шапке на bootstrap

У нас есть вот такой сайт под управлением MODX http://u0161102.isp.regruhosting.ru/ Необходимо взять этот готовый дизайн (с анимацией ,разделами и так далее) и натянуть на движок вордпресс. Будут еще некоторые задачи по дизайну, но называйте в начале стоимость за ...