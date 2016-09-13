Создание лендинг пейджа

Дизайн сайтовЗавершен26 заявок279 просмотров
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Нарисовать современный высококонверсионный дизайн http://odee.ru/vorota/?yclid=715847515501082

Д б форма обратной связи, отзывы клиентов, модные кнопки и т.д.

Дизайнер+верстальщик+программист в одном флаконе приветствуется.

Указывайте цену и сроки.

7 лет назад
holding
53 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
toxichek
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
28 отзывов(-1)
7 лет назад
$15
2 дня
Работали с Александром по созданию лендинга. Быстро договорились и пришли к взаимопониманию. Нам нужно было срочно. Благодаря тому, что были постоянно на связи через мейл и переписку на сайте, нарисовали нужный дизайн очень быстро. Рекомендуем.
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, как всегда быстрая оплата, продолжаем сотрудничать :)
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