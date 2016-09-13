Создание лендинг пейджа

Работали с Александром по созданию лендинга. Быстро договорились и пришли к взаимопониманию. Нам нужно было срочно. Благодаря тому, что были постоянно на связи через мейл и переписку на сайте, нарисовали нужный дизайн очень быстро. Рекомендуем.