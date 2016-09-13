Дизайна интернет магазина

Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок422 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. Нужен хороший дизайн магазина.  Что-то похожее на http://handyhat.ru/.

Условия сотрудничества: ПРЕДОПЛАТ НЕ ДАЮ. Оплата после каждой утвержденной страницы, либо безопасная сделка.

От исполнителя прошу примерную стоимость и срок разработки, ссылку на портфолио с похожими работами.

Ссылка на прототип https://drive.google.com/drive/folders/0B8i3eBTCtF6iNHlycm41NGR4bEU?usp=sharing

7 лет назад
webempire-by
Вячеслав 
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайнер для создания продающего товарного лендинга

    Нужен качественный цепляющий дизайн для лендинга товаров для здоровья Внимание, интересуют только спецы которые имели дело с созданием товарных лендингов, и понимают как сделать продающий дизайн.

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать 3 внутренние страницы для сайта

    Доброго времени суток! Задача следующая: меняем дизайн сайта moscowlombard.ru Отрисовали главную страницу. Она готова, есть исходники, шрифты и т.д. Нужно нарисовать еще 3 внутренние страницы для сайта Вот они: http://moscowlombard.ru/faq/ (страница вопрос-ответ) http://moscowlombard.ru/contacts/ (страница контактов) http://moscowlombard.ru/legkovie-avto/ (текстовая страница) Т.е. структура этих страниц остается такой ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Переделать главную страницу на сайте в купленном шаблоне. WordPress

    $100

    Надо переделать главную страницу что  она была привлекательна. Сайт сделан на wordpress, с официально купленным шаблоном. Сайт посвящен изучению Английского языка по скайп, есть нарисованный герой этого сайта которого хотелось оставить в концепции сайта. Сайт: http://enjoyschool.net/ Пример как хотелось бы ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Адаптивный дизайн

    $110

    Здравствуйте! Нужно нарисовать адаптивный дизайн (с макетом места расположения элементов для мобильных версий) для детского развлекательного центра. Черновые макеты страниц имеются, подробное ТЗ так же в наличии (скину в личку). Страниц получится 10 шт. Бюджет 7000 рублей Срок ...

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    7 лет назад