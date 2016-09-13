Дизайна интернет магазина

Надо переделать главную страницу что она была привлекательна. Сайт сделан на wordpress, с официально купленным шаблоном. Сайт посвящен изучению Английского языка по скайп, есть нарисованный герой этого сайта которого хотелось оставить в концепции сайта. Сайт: http://enjoyschool.net/ Пример как хотелось бы ...