Дизайна интернет магазина

Нужен качественный цепляющий дизайн для лендинга товаров для здоровья Внимание, интересуют только спецы которые имели дело с созданием товарных лендингов, и понимают как сделать продающий дизайн.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Нужен хороший дизайн магазина. Что-то похожее на http://handyhat.ru/.
Условия сотрудничества: ПРЕДОПЛАТ НЕ ДАЮ. Оплата после каждой утвержденной страницы, либо безопасная сделка.
От исполнителя прошу примерную стоимость и срок разработки, ссылку на портфолио с похожими работами.
Ссылка на прототип https://drive.google.com/drive/folders/0B8i3eBTCtF6iNHlycm41NGR4bEU?usp=sharing
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток! Задача следующая: меняем дизайн сайта moscowlombard.ru Отрисовали главную страницу. Она готова, есть исходники, шрифты и т.д. Нужно нарисовать еще 3 внутренние страницы для сайта Вот они: http://moscowlombard.ru/faq/ (страница вопрос-ответ) http://moscowlombard.ru/contacts/ (страница контактов) http://moscowlombard.ru/legkovie-avto/ (текстовая страница) Т.е. структура этих страниц остается такой ...Завершен7 лет назад
- $100
Надо переделать главную страницу что она была привлекательна. Сайт сделан на wordpress, с официально купленным шаблоном. Сайт посвящен изучению Английского языка по скайп, есть нарисованный герой этого сайта которого хотелось оставить в концепции сайта. Сайт: http://enjoyschool.net/ Пример как хотелось бы ...Завершен7 лет назад
- $110
Здравствуйте! Нужно нарисовать адаптивный дизайн (с макетом места расположения элементов для мобильных версий) для детского развлекательного центра. Черновые макеты страниц имеются, подробное ТЗ так же в наличии (скину в личку). Страниц получится 10 шт. Бюджет 7000 рублей Срок ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен дизайн интернет магазина под битрекс , с мобильной версией.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно подобрать баннер(изображение) и скомпоновать на странице. Детали при личном общении.Завершен7 лет назад
Есть сайт на WP (http://www.vega-starinvest.com/). Необходимо для него изготовить новую тему и натянуть ее. Если разработки дизайна для полиграфииЗавершен7 лет назад