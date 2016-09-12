Адаптивный дизайн

$110
Дизайн сайтовЗакрыт35 заявок322 просмотра
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Здравствуйте!

Нужно нарисовать адаптивный дизайн (с макетом места расположения элементов для мобильных версий) для детского развлекательного центра. Черновые макеты страниц имеются, подробное ТЗ так же в наличии (скину в личку). Страниц получится 10 шт.

Бюджет 7000 рублей

Срок 10 дней. 

7 лет назад
original77
Рамиз 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад