Добрый день Необходимо отредактировать платный шаблон WP: изменение высоты меню, колонок, цветовой схемы, убрать лишние элементы и т.д. Напишите ваши сроки, цену работы почасово и примеры работ.
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Здравствуйте!
Нужно нарисовать адаптивный дизайн (с макетом места расположения элементов для мобильных версий) для детского развлекательного центра. Черновые макеты страниц имеются, подробное ТЗ так же в наличии (скину в личку). Страниц получится 10 шт.
Бюджет 7000 рублей
Срок 10 дней.
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