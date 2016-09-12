Дизайн и верстка письма HTML

Полностью отрисовать дизайн гитарного магазина [b]Gitarland.ru[/b]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать дизайн и сверстать письмо в HTML
Тема акаунт яндекс директ без ндс, в качестве дизайна также планируется использовать скрин шот экрана.
Письмо должно быть адаптивно под все устройства и outlook.
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