Дизайн и верстка письма HTML

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок242 просмотра
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Создать дизайн и сверстать письмо в HTML

Тема акаунт яндекс директ без ндс, в качестве дизайна также планируется использовать скрин шот экрана.

Письмо должно быть адаптивно под все устройства и outlook.

HTML
7 лет назад
ulanuk
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад