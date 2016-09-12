Дизайн лендинга на тему кардиологии

1) фото, куда нужно интегрировать помечены ishod1, ishod2 2) образцы с интеграциями shem1, shem2 тоже во вложении скругление угла нужно сделать также верхнюю ферму нужно также нарисовать над кругом как на образце, нужно 2 вида Образцы и изображени куда интегрировать ...