Дизайн лендинга на тему кардиологии

$250
Дизайн сайтовЗавершен10 заявок190 просмотров
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Нужно сделать дизайн лендига, текст отправил по скайпу.

Дизайн лендинга
7 лет назад
Medusluga
Григорий 
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 отзывов
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$250
3 дня
Быстро, качествено, надежно. С таким дизайнером утираем нос конкурентам и движемся вперед. Спасибо. Рекомендую остальным!
Спасибо за очередной проект! Нравится сотрудничество с Григорием. Отличный заказчик! Предоставляет клево подготовленные тексты, быстро отвечает, и так же быстро оплачивает. Приятно работать =)
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