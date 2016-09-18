Доработка дизайна

Добрый день! Нужно нарисовать дизайн сайта визитки (4 страницы: Главная, О компании, Каталог, Контакты) на WordPress. Напишите, пжл, ваши сроки, цену и укажите похожие работы из портфолио. P/S Если с сработаемся по этому заказу, то буду постоянно предоставлять ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать дизайн для проекта хостинг компании.
ТЗ напишу в личку.
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