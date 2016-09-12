Дизайн + верстка

ТЗ и схема в приложении. От Вас цена и сроки. Оплата после просмотра жпг. Передача исходников после оплаты. ТЗ общее. И для дизайнера и для разработчика. Нужна цена только на дизайн
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Необходимо сделать новый дизайн сайта http://holodilnoe.su/ + верстка. Жду предложений, с указанием сроков, стоимости, примеры работ обязательно!
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