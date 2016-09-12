Дизайн + верстка

Дизайн сайтовЗакрыт31 заявка269 просмотров
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Необходимо сделать новый дизайн сайта http://holodilnoe.su/ + верстка. Жду предложений, с указанием сроков, стоимости, примеры работ обязательно!

7 лет назад
MAXSIM77
Максим 
50 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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