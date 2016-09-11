Сделать одностраничник (дизайн + верстка)

На основе имеющихся интерфейсов необходимо нарисовать и сверстать главную (лендинг) и внутренние страницы проекта + сделать стилевую основу админки (для админки есть образец от которого отталкиваться). В случае успешного выполнения проект можно будет взять на поддержку ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать и сверстать простой лендинг, просто html, натяжка на движок не нужна, тематика – пельмени.
При успешном сотрудничестве будут еще заказы.
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