Дизайн гемблинг сайта CS:GO

Нужно сделать дизайн ИМ украшений Есть подробное ТЗ. Всего нужно отрисовать 7 страниц (1100 пикс), а также их мобильное разрешение (320 пикс) Что нужно уметь: - Рисовать в стиле минимализм/флет - Четко понимать невозможность применения arial/courier и других стандартных шрифтов ...