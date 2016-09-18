Требуется сделать дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен31 заявка277 просмотров
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Сайт на движке вордпресс, в сфере строительство домов и ремонт квартИр

Дизайн сайта
7 лет назад
alex535807
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Gti
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$100
5 дней
Отличный дизайнер, сделал все красиво и как надо!
Отличный заказчик, с такими людьми приятно работать Своевременная оплата, четкая постановка задачи