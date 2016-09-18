Требуется сделать дизайн сайта

Нужен редизайн сайту http://pozhkraska.com/ - производит и продает 3 огнезащитные краски. Нужно отрисовать только главную страницу, при этом требуется: - перейти в светлую цветовую гамму - избавиться от флеш-анимации в шапки - придать современный вид сайту - сделать дизайн текста ...