Разработка дизайн-макета интернет магазина натуральной косметики

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1 этап. Разработать дизайн-макет страниц интернет-магазина с учетом возможностей платформы CS-Cart. Тематика – натуральная косметика. Цветовая гамма должна включать фиолетовые тона. Формат желательно по всей ширине экрана, но не настаиваем.

В качестве ориентира для макета прилагаем примерную структуру, также можно опираться на сайты:

https://макошь.сайт

http://bioboxshop.ru/

http://botanicus-cosmetic.ru/

В задачу по разработке дизайна входит:

1.     Подбор цветовой гаммы под логотип.

2.     Подбор шрифтов

3.     Проработка компоновки главной страницы

4.     Подбор или разработка значков для категорий товаров (10 шт.)

5.     Подбор релевантных картинок по тематике (5-7 шт. фон баннеров, оформление информационных и служебных страниц)

6.     Компоновка и оформление страниц: карточка товара, информационная страница, служебная страница

7.     Подбор 4-5 декоративных элементов оформления (листочки, цветочки камушки, веточки, ягодки и т.п.)

Корректировка дизайна до 3-х итераций.

Приложенный макет структуры не является жестким, любые обоснованные изменения способствующие повышению воспринимаемости с точки зрения дизайна и юзабилити приветствуются!

2 этап. Верстка утвержденного макета на платформе CS-Cart (она уже установлена на хостинг,загружены товары с описанием и фото). Помощь в настройке основных функций.

Требования: 

1) качественное портфолио

2) четкое следование заявленным срокам

3) быть на связи рабочее время, демонстрация промежуточных результатов 

Бюджет: скромный.

Сроки: разумные.

Предпочтение отдается комплексному выполнению (дизайн+верстка), но можно и по отдельности.

Ждем ваших предложений по стоимости и срокам выполнения.

7 лет назад
naturalicos
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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