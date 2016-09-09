Нужен редизайн сайту http://pozhkraska.com/ - производит и продает 3 огнезащитные краски. Нужно отрисовать только главную страницу, при этом требуется: - перейти в светлую цветовую гамму - избавиться от флеш-анимации в шапки - придать современный вид сайту - сделать дизайн текста ...
Разработка дизайн-макета интернет магазина натуральной косметики
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1 этап. Разработать дизайн-макет страниц интернет-магазина с учетом возможностей платформы CS-Cart. Тематика – натуральная косметика. Цветовая гамма должна включать фиолетовые тона. Формат желательно по всей ширине экрана, но не настаиваем.
В качестве ориентира для макета прилагаем примерную структуру, также можно опираться на сайты:
В задачу по разработке дизайна входит:
1. Подбор цветовой гаммы под логотип.
2. Подбор шрифтов
3. Проработка компоновки главной страницы
4. Подбор или разработка значков для категорий товаров (10 шт.)
5. Подбор релевантных картинок по тематике (5-7 шт. фон баннеров, оформление информационных и служебных страниц)
6. Компоновка и оформление страниц: карточка товара, информационная страница, служебная страница
7. Подбор 4-5 декоративных элементов оформления (листочки, цветочки камушки, веточки, ягодки и т.п.)
Корректировка дизайна до 3-х итераций.
Приложенный макет структуры не является жестким, любые обоснованные изменения способствующие повышению воспринимаемости с точки зрения дизайна и юзабилити приветствуются!
2 этап. Верстка утвержденного макета на платформе CS-Cart (она уже установлена на хостинг,загружены товары с описанием и фото). Помощь в настройке основных функций.
Требования:
1) качественное портфолио
2) четкое следование заявленным срокам
3) быть на связи рабочее время, демонстрация промежуточных результатов
Бюджет: скромный.
Сроки: разумные.
Предпочтение отдается комплексному выполнению (дизайн+верстка), но можно и по отдельности.
Ждем ваших предложений по стоимости и срокам выполнения.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте,нужен дизайн сайта. По стилю можно ориентироваться на[code]uralgres.com[/code]Макет во вложении.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $10
Нужно создать лендинг, для аренды жилья. Незамысловатый, строгий, простой в использовании, в коричнево-молочных тонах. Жду предложенийДизайн сайтов30 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать редизайн существующего сайта – [url=http://www.slotozilla.com/]www.slotozilla.com/[/url] . Есть мокап, контент. Тематика – gambling (азартные игры). Сайт является платформой для размещения обзоров онлайн-казино, также предоставляет возможность играть в онлайн-слоты прямо на сайте. Так же необходимо сделать обновление логотипа, но ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1000
[b]Необходимо разработать дизайн сайта для обменника[/b] [b]Задачи[/b] -Отрисовать Лэндинг 5-6 блоков + доп страницы -Отрисовать Главную страницу личного кабинета+ доп страницы -Сделать верстку отрисовок [b]Предназначения сайта[/b] -Конвертация валюты (криптовалюта- мировая валюта) -Вывод и депонирование ваших средств -Денежные переводы -Ознакомление с компанией Тз и контент готов Рассматриваться ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт7 лет назад
Надо нарисовать три страницы сайта - главная - каталог - карточка товара прототип есть бюджет - полный эконом)) без предоплоплаты оплата только яд срок? цена?Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад