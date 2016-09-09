Сделать дизайн для сайта (обновление существующего)

Необходимо сделать редизайн существующего сайта – www.slotozilla.com/ .

Есть мокап, контент.

Тематика – gambling (азартные игры). Сайт является платформой для размещения обзоров онлайн-казино, также предоставляет возможность играть в онлайн-слоты прямо на сайте. Так же необходимо сделать обновление логотипа, но это уже на отдельных условиях. + если есть возможность предоставить иконки на гемблинговую тематику.

По запросу вышлю ТЗ. Сроки на выполнение проекта с учетом правок – 3 недели.

Предпочтительнее, если у подрядчика в портфолио есть сайты на тематику гемблинга или развлекательную.