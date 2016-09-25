Ищу веб дизайнера для создания Лендинга

Дизайн сайтовЗавершен44 заявки370 просмотров
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На данный момент, требуется создание нескольких посадочных страниц, тематика разная, структуры четко прописаны в ТЗ

От вас нужны: 

- понимание целевой аудитории, и на основании ее требований, предложение подходящего стилистического оформления 

- готовность реально вникать в специфику, а не быть трафаретчиком

- умение грамотно управлять своим временем и, соответственно, четко соблюдать сроки

7 лет назад
MTAllex
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
zhovi
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад
$60
2 дня
Виталий, хороший дизайнер, все сделано как надо и в срок.
Работали, все хорошо! Приятен в общении, с оплатой проблем нет. Рекомендую к сотрудничеству.
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