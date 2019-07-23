Графика, фигуры, лента в виде закладки

Добрый день,

Постановка задачи:

Нарисовать ленту в виде закладки, на фоне герб и надпись Приоритетные проекты...

прикреплено 2 изображения, для примера. В одном из них вы увидите ленту вертикально, нужно его переделать на горизонтально, где герб в виде закладки обрисовать и подумать куда и как текст будет располагаться.

лента будет разных цветов - 8 цветов.