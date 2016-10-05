Требуется разработать дизайн сайта для мультимедийной программы

Дизайн сайтовЗавершен26 заявок261 просмотр
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Требуется разработать дизайн сайта для мультимедийной программы. Задание включает разработку дизайна главной страницы сайта и 7 внутренних.

Сайт должен производить впечатление современного профессионального продукта, быть выразительным, ярким, но при этом лаконичным. 

Требования к исполнителю:

1. Опыт создания качественного дизайна сайтов.

2. Наличие положительных отзывов по дизайну сайтов.

Оплата по факту или через безопасную сделку. Подробное ТЗ высылается по запросу.

Дизайн сайта
7 лет назад
Katerina_T_
Екатерина 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Allegory
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$240
12 дней
Спасибо за сотрудничество!! Александр всегда на связи, исправления делаются сразу. Показывал примеры, как лучше будет выглядеть, и подробно объяснял, почему именно так.
Очень приятное и вежливое общение в процессе работы. Задание достаточно точное и понятное, что позволило приступить к работе мгновенно. Быстрая оплата. Рекомендую!