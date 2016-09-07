Дизайн лендинга по продаже мебели

$50
Дизайн сайтовЗакрыт39 заявок347 просмотров
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Нужен дизайн лендинга по продаже мебели.

Бюджет: 50$

Срок выполнения: 1 неделя

Прикрепляйте примеры своих работ, желательно в такой же тематике.

Детали будем обсуждать с кандидатами.

Дизайн лендинга
7 лет назад
apk
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад