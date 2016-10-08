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Пётр Балевич apk

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка лендинга

    $30

    Нужен лендинг Требования: Срок выполнения - 24 часа Кроссбраузерность - обязательно Скорость загрузки минимум 70 по Google PageSpeed Tools Insights При ответе на проект, прошу прикрепить ...

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн лендинга по продаже мебели

    $50

    Нужен дизайн лендинга по продаже мебели. Бюджет: 50$ Срок выполнения: 1 неделя Прикрепляйте примеры своих работ, желательно в такой же тематике. Детали будем обсуждать с кандидатами.

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    9 лет назад