$30
Нужен лендинг Требования: Срок выполнения - 24 часа Кроссбраузерность - обязательно Скорость загрузки минимум 70 по Google PageSpeed Tools Insights При ответе на проект, прошу прикрепить ...
HTML-верстка17 заявок
Закрыт
8 лет назад
Нужен лендинг Требования: Срок выполнения - 24 часа Кроссбраузерность - обязательно Скорость загрузки минимум 70 по Google PageSpeed Tools Insights При ответе на проект, прошу прикрепить ...
Нужен дизайн лендинга по продаже мебели. Бюджет: 50$ Срок выполнения: 1 неделя Прикрепляйте примеры своих работ, желательно в такой же тематике. Детали будем обсуждать с кандидатами.