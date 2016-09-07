Создать дизайн лендинга по макету

Есть картинка. Нужно сделать ее темно-синей, и чтобы также остались все тени и переходы цвета Чтобы выглядела как хорошая 3d модель
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать уникальный дизайн лендинга.
Есть макет.
Тема: стоматология (пломбирование, имплантация и протезирование, брекеты, детская стоматология).
Срок - до 18.00 Мск 09.09.2016. До конца дня этой пятницы.
Оплата - 2500 руб.
Присылайте примеры аналогичных работ, выберем.
Подробности - с выбранным кандидатом.
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