Создать дизайн лендинга по макету

$30
Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок219 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать уникальный дизайн лендинга.

Есть макет.  

Тема: стоматология (пломбирование, имплантация и протезирование, брекеты, детская стоматология).

Срок - до 18.00 Мск 09.09.2016. До конца дня этой пятницы.

Оплата - 2500 руб.

Присылайте примеры аналогичных работ, выберем.

Подробности - с выбранным кандидатом.

Дизайн лендинга
7 лет назад
DmShel
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад