Сменить цвет у картинки

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Есть картинка.

Нужно сделать ее темно-синей, и чтобы также остались все тени и переходы цвета

Чтобы выглядела как хорошая 3d модель

7 лет назад
dmitrytulubaev
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад