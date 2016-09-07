Нарисовать 2 изображения и 4 иконки для главной страницы сайта

$10
Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки477 просмотров
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#1$10

Нужно нарисовать два изображения и четыре иконки в стиле наброска карандашом для главной страницы одного из сайтов web-студии (см. приложенные файлы с 1 по 5 в качестве примера)

1-ое изображение - "Раскрытый ноутбук с шестеренками":

Основной посыл изображения - оно должно символизировать процесс создания сайтов. Возможно, Вы сможете озвучить какую-то другую, свою, концепцию или видение. Предложения и идеи принимаются и приветствуются.

(приложенный файл 6 в качестве образца перспективы (примерно так и должна выглядеть итоговая картинка, только с более современным, широкоэкранным, ноутом)).

2-ое изображение - "Растерянный персонаж с биноклем":

Рядом с картинкой будет надпись "клиенты, которые ищут вас прямо сейчас". То есть, картинка должна символизировать желание потенциальных клиентов нашего заказчика найти решение своей проблемы; показать насколько важно заказчику прямо сейчас выйти с нами на связь и оформить сделку.  Персонаж должен быть примерно похож на котика с биноклем из 404-ой страницы uCoz'a, но, в полный рост (см. приложенные файлы 7 и 8).

Иконки в том же стиле для обозначения преимуществ:

а) работаем с 2010 года

б) 112 реализованных проектов

в) полный спектр услуг

г) поддержка 24/7

Что будет изображено на иконках - на Ваше усмотрение.

7 лет назад
dmy3
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 дней назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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