Необходим: Дизайн лендинга. Тема: Приглашение людей в пансионат на тематическую встречу по настольными играм. Семинары, ведение игр, собственно играть в игры и тд Срок - 5 дней. Оплата - 2000 р. Я это вижу в стиле коммикса. Присылайте примеры аналогичных работ, ...
Нарисовать 2 изображения и 4 иконки для главной страницы сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать два изображения и четыре иконки в стиле наброска карандашом для главной страницы одного из сайтов web-студии (см. приложенные файлы с 1 по 5 в качестве примера)
1-ое изображение - "Раскрытый ноутбук с шестеренками":
Основной посыл изображения - оно должно символизировать процесс создания сайтов. Возможно, Вы сможете озвучить какую-то другую, свою, концепцию или видение. Предложения и идеи принимаются и приветствуются.
(приложенный файл 6 в качестве образца перспективы (примерно так и должна выглядеть итоговая картинка, только с более современным, широкоэкранным, ноутом)).
2-ое изображение - "Растерянный персонаж с биноклем":
Рядом с картинкой будет надпись "клиенты, которые ищут вас прямо сейчас". То есть, картинка должна символизировать желание потенциальных клиентов нашего заказчика найти решение своей проблемы; показать насколько важно заказчику прямо сейчас выйти с нами на связь и оформить сделку. Персонаж должен быть примерно похож на котика с биноклем из 404-ой страницы uCoz'a, но, в полный рост (см. приложенные файлы 7 и 8).
Иконки в том же стиле для обозначения преимуществ:
а) работаем с 2010 года
б) 112 реализованных проектов
в) полный спектр услуг
г) поддержка 24/7
Что будет изображено на иконках - на Ваше усмотрение.
- Похожие заказы
- $30Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть уже готовая страница http://videodedmoroz.ru, нужно переделать на ней элементы графики, цвета строки ссылок, и пр. Подробно, что меняем в прицепе к проекту. Подчеркну. Структуру блоков на странице менять НЕ нужно, шрифты и основные стили то же ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сайт общественной организации обучающей врачей работе с детьми-инвалидами. При переносе сайта на новый движок нужно изменить дизайн, что бы он был немного современнее. Дизайн сайта НЕ должен быть ярким/кричащим/веселым. Дизайн адаптивный (шаблон уже стоит - ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт7 лет назад
Лендинг внутри сайта.Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать уникальный дизайн лэндинга. Есть макет, его необходимо отредактировать, или сделать с нуля. Тематика - инфо-продукт.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $25
Требуется дизайнер,для создания письма в формате html. Бюджет 300 грн. Так же возможна сотрудничество на постоянной основе.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад